Il primo Atlante degli alberi monumentali ne riconosce 55 in Toscana

FIRENZE - Dal castagno di Santa Fiora (Grosseto) che si trova nella strada d'ingresso del cimitero alla sequoia gigante del Castello di Sammezzano nel comune di Reggello (Firenze) e i cipressi di San Quirico d'Orcia nel Senese. Sono 55 al momento le piante toscane inserite nel primo elenco di 2.407 alberi monumentali italiani che si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali censiti dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Un elenco, si spiega dalla Regione Toscana, che sarà via via incrementato.

Alberi eccezionali

Per esempio, il castagno di Santa Fiora vanta circa duecento anni di età, una circonferenza di 6 metri e 20 centimetri e un'altezza di circa 12,50 metri. I cipressi di San Quirico d'Orcia si contraddistinguono per il loro pregio paesaggistico mentre il castello di Sammezzano, oltre alla sequoia gigante inserita secondo il criterio di età/dimensioni, 'vanta' anche un cipresso di Lawson che si contraddistingue per forma e portamento. Nell'elenco manca al momento la famosa quercia delle Checche a Pienza, in Val d'Orcia, dichiarata a giugno scorso dal Mibact 'monumento verde'.

Per l'elenco completo visita il sito Politiche Agricole.