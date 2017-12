Moda, il figlio di Cavalli, Robert, lancia la linea uomo

FIRENZE - Nuova sfida in famiglia Cavalli: Robert Cavalli, figlio di Eva e Roberto, debutterà in occasione di Pitti Uomo 93 con la sua linea, Triple Rrr. Si tratta di un nuovo brand di abbigliamento maschile che unisce lo streetwear londinese con lo stile dandy fiorentino; un marchio che si propone di esprimere una nuova idea di 'luxury comfort', insieme a ricerca e sperimentazione nei tessuti.

La presentazione

Il progetto verrà presentato l'11 gennaio 2018 alla Galleria Romanelli di borgo San Frediano a Firenze, con un evento dedicato e una mostra fotografica per celebrare l'inizio di questa sfida. Nato a Firenze nel 1993, Robert si forma alla London school of Arts a Londra, poi nel 2016 si trasferisce a Milano, cominciando a mettere le basi per diventare un fashion designer. Nel 2017 dà vita a Triple Rrr.