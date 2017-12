Natale, il pranzo si farà fuori per 350mila toscani

FIRENZE - Saranno oltre 350mila i toscani che consumeranno il pranzo di Natale fuori casa, in un ristorante o altro tipo di locale. Nel complesso, il 25 dicembre i toscani spenderanno nei circuiti della ristorazione circa 17,6 milioni di euro, dal momento che il costo medio del pranzo sarà di 50 euro. I più tradizionalisti, invece, resteranno a casa e se la caveranno con una spesa compresa fra le 15 e le 20 euro a persona. I dati emergono dall'indagine condotta dalla Fipe-Confcommercio in collaborazione con Format Research sulla ristorazione durante le festività. «Si calcola che il 9,4% degli italiani sceglierà un ristorante per festeggiare il Natale insieme a parenti o amici», ha detto il presidente dellaFipe-Confcommercio Toscana Aldo Cursano. Oltre il 64% deiristoranti non chiuderà il giorno di Natale.