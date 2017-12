Si presenta dai vigili per denunciare le violenze a lei e al figlio di 2 anni

FIRENZE - Dopo le violenze ricevute dal convivente, che per lungo tempo avrebbe avuto comportamenti minacciosi anche nei confronti del figlio piccolo, ha deciso di chiedere aiuto alla polizia municipale. Protagonista della vicenda, avvenuta a Firenze, una 29enne disoccupata, originaria dell'Est Europa, che agli agenti ha raccontato di aver subìto, insieme al figlio di appena due anni, violenze dal suo convivente.

Accompagnati all'ospedale

Il nucleo violenza di genere dei vigili urbani, specializzato in questa materia, ha accompagnato mamma e figlio all'ospedale dove è stato attivato il 'codice rosa' e, in collaborazione con gli assistenti sociali, mamma e figlio hanno trovato un posto all'interno di una struttura protetta. La donna ha deciso di chiedere aiuto al Comando della municipale alcuni giorni fa. Si è presentata in lacrime agli agenti e ha raccontato delle numerose violenze fisiche e psicologiche subite dal convivente, un operaio 32enne, anche lui originario dell'est europeo.