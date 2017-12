Va a fuoco un magazzino, pompieri al lavoro per tutta la notte

PORCARI (LUCCA) - E' stato spento dopo una notte di lavoro dei vigili del fuoco l'incendio che ha interessato uno dei magazzini della ditta Rox, un calzaturificio di Porcari di Lucca. Sul posto sono rimasti ora ancora 26 pompieri e 8 mezzi per le operazioni di bonifica. Ieri sera il sindaco di Porcari aveva invitato la popolazione a tenere le finestre delle abitazioni chiuse e a sostare all'aperto nella zona solo in caso di necessità in considerazione dei materiali che sono stati interessati al rogo.