La Giunta regionale approva il Piano Operativo di Toscana Promozione Turistica

FIRENZE – Boccata d'ossigeno per la Toscana e la sua vocazione turistica. La Giunta regionale della Toscana ha infatti appena approvato il Piano Operativo delle attività di promozione economica e turistica di Toscana Promozione Turistica per il 2018 confermando lo stanziamento di quasi 3,5 milioni di euro già previsto dal Piano di promozione economica e turistica approvato a fine luglio scorso.

Una crescita sostenibile e consapevole del turismo

«Il Piano ha come punto di partenza il documento strategico 'Destinazione Toscana 2020' che al suo interno contiene le leve strategiche per una crescita sostenibile e consapevole del turismo regionale: la nuova legge, le motivazioni di viaggio, la capacità di accoglienza, il potenziamento dell'identità territoriale, le nuove forme di narrazione, lo sviluppo dei canali online – commenta l'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Stefano Ciuoffo – Agiremo su questi fattori, insieme a Toscana Promozione Turistica e alle realtà locali, partendo dalla consapevolezza che il brand Toscana può diventare elemento cruciale per creare ricchezza e dare dignità ai territori».

Quasi 3,5 milioni di euro

Il Piano Operativo viene redatto sulla base del Piano di promozione economica e turistica e recepisce le priorità programmatiche per la promozione turistica contenute all'interno del documento strategico 'Destinazione Toscana 2020' che a sua volta individua modalità e criteri attraverso i quali dare attuazione agli indirizzi programmatici previsti dal PRS 2016-2020. Le risorse assegnate per lo svolgimento delle attività di promozione turistica per il 2018 ammontano a 3 milioni 423 mila euro e comprendono quelle stanziate per lo svolgimento delle attività che riguardano il POR FESR 2014-20, pari a 2 milioni 625 mila euro.

Le iniziative previste

Sono 76 le iniziative promozionali previste nel Piano per il 2018, per un investimento totale di 8,5 milioni di euro. Tra gli eventi più importanti per il prossimo anno si segnalano DUCO, workshop del segmento lusso, in programma a Firenze dal 12 al 13 marzo; l'Adventure Travel World Summit, a Montecatini dal 15 al 18 ottobre e che porterà in Toscana 750 dei principali operatori internazionali di settore. Meritano una segnalazione anche lo Shopping Tourism Forum di novembre, gli eventi culturali per il turismo ed i progetti integrati per il territorio.

E quattro le linee d'intervento

Il Piano Operativo prevede 4 linee di intervento: eventi mirati (assegnati 800 mila euro), tra cui appuntamenti B2B sul territorio toscano ed eventi rivolti allo sviluppo del turismo sostenibile e digitale; progetti di sviluppo prodotti (800 mila euro), tra cui promozione di prodotti consolidati ed emergenti e progettazione di prodotti esperienziali ed innovativi; progetti di sviluppo mercati (800 mila euro), comprendenti attività di presidio del mercato nazionale e di mercati consolidati e lo sviluppo di nuove rotte; attuazione di strategie regionali di sviluppo territoriale (1 milione 23 mila euro), tra cui azioni di sviluppo e presidio dei prodotti turistici territoriali, promozione dell'immagine e dei brand territoriali, valorizzazione delle autenticità.